مصري ينتزع الجائزة الأولى لمعرض الاختراعات الدولي الـ14 في الشرق الأوسط

نجح المخترع المصري الدكتور إبراهيم الشربيني في انتزاع الجائزة الكبرى في منافسات النسخة الـ14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط، الذي أقيم في الكويت برعاية أميرية ومشاركة نحو 200 مخترعا يمثلون نحو 40 دولة عربية وأجنبية، مناصفة بين اختراعيه الأول (دعامات نانوية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية بشكل مستمر) وهو مسجل باسمه وباسم الطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والاختراع الثاني هو (سماد اليوريا المبتكر طويل المفعول والفعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة وقابل للتحلل الحيوي).



وأعلن النادي العلمي الكويتي المنظم للمنافسات حصول المخترعين الكويتيين حسين الصايغ وحسين بهزاد ونواف الجويهل على جائزة النادي عن اختراع أقراص فوارة قادرة على إنتاج السوائل النانوية بمجرد وضعها في المياه، فيما اقتنصت المخترعة الأردنية سحر جفال جائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات عن اختراعها صندوق حامل حاضنة صغيرة.



وانتزع المخترع الإماراتي يوسف البرعي المركز الأول لجائزة مكتب براءات الاختراع الخليجي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اختراع طوق الأنبوب كاشف تسرب الماء، فيما نالت المخترعة الكويتية سارة الغريب المركز الثاني للجائزة عن اختراعها آلة زراعية متعددة الوظائف، وحصلت المخترعة العمانية هاجر العزرية على المركز الثالث للجائزة عن اختراعها مشروع PB لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الرعاية الصحية الحيوانية.



ونال المخترع الطاجيكي سيروجيدين راجابوف جائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو - الدولية) عن اختراعه طريقة الحصول على عوامل وقاية النبات من الأمراض الفطرية والعث، بينما حاز المخترع الكويتي الدكتور منصور أحمد والمصري حسن كمال جائزة (وايبو - الشرق الأوسط) عن اختراعهما نظام تحلية المياه والتبريد.



وحاز جائزة (إيفيا الدولية) المخترع المخترع الصيني كاي وانغ عن اختراع بطارية تدفق هواء من الزنك والنيكل وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة لتخزين الطاقة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع، فيما فاز بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا الشرق الأوسط) العراقي جواد الغثوان عن اختراعه تصنيع طرمبة زيت لسيارات نيسان (نافارا - اورفان) مقاس 2500 سي سي بديل للطرمبة الأصلية.



وأحرز جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المخترع العراقي باسم محسن عن اختراعه تقنية لإنتاج مواد خزفية تستخدم لتغليف جدران الأفران والوحدات الحرارية لزيادة إعادة الإشعاع والتشغيل، وفاز بجائزة (الباندا) المقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات المخترع الكويتي الدكتور بدر العنزي عن اختراعه جهاز لقياس معدل طرد الهواء، وهذه الجائزة تقدم للمرة الأولى ضمن جوائز المعرض هذا العام.