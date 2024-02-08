"القابضة للمطارات" تطلق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات

أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت رعاية وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومعالي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن شعار المؤتمر هذا العام يربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة لممر التنمية كرمز لقيام المطارات المصرية بدور كبير للتنمية الاقتصادية و النهضة الحديثة للدولة تعبيراً عن شعار المؤتمر تحت مسمي"المطارات : قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة."

وسيناقش المؤتمر انشاء المطارات بهدف خدمة مشاريع التنمية باعتبارها مراكز للتجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم، بالاضافة الي دور المطارات كأحد المحفزات السياحية .