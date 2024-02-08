مسئول سابق بالتموين: الدولة بريئة من أزمة السكر.. وجشع التجار السبب

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، إن أزمة السكر ناتجة عن جشع التجار، وهناك تعليمات بحصول كافة الأسر على السكر الحر بـ27 جنيها من منافذ التموين، بحد أقصى 2 كيلو، خلاف السكر التمويني، مشيرًا إلى أن الدولة بريئة من أزمة السكر التي حدثت خلال الفترة السابقة.

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين لديها 6 آلاف فرع من فروع جمعيتي، وما بين كل فرع والآخر 500 متر، وهذه الفروع ستشترك في معارض أهلاً رمضان، وستعرض السلع بتخفيضات كبيرة جدا، مشيرًا إلى أن شهر رمضان شهر الخير ، والسلع ستكون متوفرة بالكامل.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي للدولة آمن والسلع ستكون متوفرة بصورة كبيرة، وهذا سيساهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في شهر رمضان.