أرسل أحد الأشخاص لحملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان صورًا كارثية فى حق الآثار وهى وجود بلدوزورات فى موقع حفائر سقارة المسجلة تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 1979 لعدة معايير باعتبارها تقف شاهدًا فريدًا على معتقدات خاصة بالعمارة الجنائزية فى عهد مصر القديمة واستثنائيًا على حضارة المصريين القدماء ككل، واقترنت المنطقة بأحداث كثيرة على مدار تتويج الملوك بممفيس.

وذكرت اليونسكو عن سقارة أنها احتلت أهمية استثنائية لأول حضارة عرفت على وجه الأرض فهى عاصمة مصر من 2700 إلى 2150 قبل الميلاد.

وفى هذه المنطقة التى تعد أول حضارة عرفت على وجه الأرض وبمخالفة لكل النظم المتعارف عليها دوليًا فى أعمال الحفائر العلمية نرى بلدوزورات تعد كارثة بكل المقاييس فى أى موقع حفائر.

حملة الدفاع عن الحضارة

وتتوجه حملة الدفاع عن الحضارة إلى معالى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى للرد على هذا الأمر ما هى مهمة هذه البلدوزورات فى موقع حفائر؟ وفى أى موسم حفائر؟ وما مصير الآثار التى تم استخراجها فى هذا الموسم؟ وكيف كانت تدار أعمال الحفائر فى هذا الموسم من خلال تقارير الحفائر اليومية؟

ويؤكد الدكتور ريحان أن هذا المنظر المروّع ينم عن ممارسة مرفوضة فى كل النظم والمعايير الخاصة بالحفائر وتعد جريمة كبرى فى حق الآثار لا يقوم بها إلّا أشخاص لا ينتمون إلى هذه الحضارة ولا يهمهم شأنها ويحرصون فقط على تشويه معالمها وجمع أكبر قدر من الآثار وهذا ما فعلته سلطة الاحتلال الإسرائيلى أثناء احتلال سيناء.

بلدوزورات فى موقع تراث عالمى جريمة فى حق الآثار والحضارة المصرية

بلدوزورات فى موقع تراث عالمى جريمة فى حق الآثار والحضارة المصرية

بلدوزورات فى موقع تراث عالمى جريمة فى حق الآثار والحضارة المصرية

بلدوزورات فى موقع تراث عالمى جريمة فى حق الآثار والحضارة المصرية

ويشير الدكتور ريحان من خلال التقارير العلمية لبعثة آثار يابانية مصرية مشتركة برئاسة الدكتور مؤتسو كاواتوكو فى منطقة تل راية بطور سيناء انتقاد البعثة لاستخدام سلطة الاحتلال الإسرائيلى البلدوزورات فى حفائر عشوائية بالمنطقة أدت إلى تدمير آثارها، وتشرف المنطقة على خليج السويس بطول 1200م

وقد قامت البعثة اليابانية بأعمال مسح أثرى فى منطقة رأس راية من 27 يوليو إلى 12 سبتمبر 2002 ومن 24 ديسمبر 2002 إلى 4 يناير 2003 ، ومنطقة راية هى موقع ميناء المدينة ويبعد 10كم جنوب الطور أما حصن رأس راية فيقع على بعد 200م من خط الساحل و يرتفع 10م فوق مستوى سطح البحر .

وأشار تقرير الحفائر إلى تدمير سلطة الاحتلال للمنطقة السكنية رقم 27 جنوب شرق الحصن بالبلدوزورات الإسرائيلية أثناء احتلال سيناء فى الحفائر الذى قاموا بها برئاسة دهارى وتم تسوية الموقع بالبلدوزر وقامت البعثة بتصوير وتوثيق عجلة الآلة الخاصة بتسوية الأرض بالبلدوزر وهى مغطاة بطبقة رملية بيضاء كثيفة والتى تجمعت بشكل طبيعى بعد التدمير



