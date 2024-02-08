حزب الله يعلن استهدافه ثكنة معاليه جولان بصاروخين

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة معاليه جولان بصاروخين وحققنا إصابات مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقرات لـ"حزب الله" جنوبي لبنان





وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

ووفقا لسبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان”، لافتا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش "إصابة 3 جنود أحدهم بجروح بالغة، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".

وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

حزب الله يضرب ثكنة برانيت الإسرائيلية بالصواريخ





وفي ذات السياق أيضا، كشف "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان له، إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة ‏"برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

‏إضافة إلى ذلك، أفاد مراسلنا بإطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل، وقال موقع "واينت" العبري في هذا السياق، إنه "في وقت أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على كريات شمونة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف المدفعية على مصادر النيران".

فيما أكد "حزب الله" استهدف مستوطنة المطلة بصاروخين.

في غضون ذلك، كشف مراسل في لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات العديسة وكفركلا وراشيا الفخار في القطاع الشرقي.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق بين بلدتي يارين والضهيرة، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، وأطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء الساحل اللبناني، من الجنوب مرورا بالعاصمة بيروت وصولا إلى طرابلس شمالا والبقاع شرقا عند الحدود اللبنانية السورية.