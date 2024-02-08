جامعة أسيوط تُطلق فعاليات "مؤتمر صعيد مصر الدولي للأشعة"

دشنت جامعة أسيوط، اليوم الخميس ٨ فبراير؛ أعمال مؤتمر صعيد مصر الدولي للأشعة؛ الذى ينظمه قسما الأشعة بكلية الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام؛ بالتعاون مع المجموعة التعليمية للأشعة لندن-شيفيلد، واتحاد جمعيات الأشعة العربية، والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي؛ والمستمرة فعالياته على مدار يومين؛ بالمبنى الإدارى بالجامعة.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، الدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب ورئيس المؤتمر، الدكتور سامح مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا، الدكتور طارق الدياسطى رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ على الأهمية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر، حيث يعد منصة يلتقي خلالها أبرز المتخصصين بمجالات؛ الأشعة التشخيصية، والتداخلية؛ لتبادل الآراء، والتشارك في أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الممارسات الطبية بمجال الأشعة التشخيصية؛ إلى جانب التعرف على المستجدات العالمية فى مجال الأشعة التشخيصية، والتداخلية، وكيفية الإستفادة منها.

وثمن رئيس جامعة أسيوط، الدور المهم والحيوى الذى تقوم به أقسام الأشعة بالجامعة؛ والتى تمثل درعاً أساسياً بالقطاع الصحى بالجامعة، وتسهم فى تقديم خدمة تشخيصية، وعلاجية متميزة؛ بما تضمه من كوادر، وخبرات علمية، تحرص على مواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية فى هذا التخصص المهم، مضيفا إن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بالجوانب المختلفة في مجال التصوير الطبى الوظيفي لكافة أجهزة الجسم المختلفة، وتطبيق ذلك فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى على أهمية هذا المؤتمر، خاصة فى الوقت الذى تطورت فيه إمكانيات، وقدرات الأشعة التشخيصية، والتداخلية فى التعامل مع الأمراض المختلفة، وخاصة الأورام بكافة أنواعها؛ مشيداً بالأجندة الثرية؛ للمؤتمر والتى شملت كافة مسارات ومجالات عمل الأشعة التشخيصية، والتداخلية.

وأشار الدكتور علاء عطية؛ أن المؤتمر يعد فرصة للمشاركين من شباب الأطباء؛ للإفادة من الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين، مما يسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة المقدمة للمرضى.

وكشف الدكتور مصطفى الشرقاوى؛ أن المؤتمر يشتمل على (٦) جلسات علمية تناقش؛ الجديد في مجال التصوير الطبى الوظيفي لكافة أجهزة الجسم المختلفة وتطبيق ذلك فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، والتى تضمنت؛ تصوير الجهاز البولي التناسلي، وتصوير البطن، وتصوير العضلات والعظام، هذا إلى جانب جلسة حول؛ الأشعة التداخلية، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الممارسات الطبية، واستخدام الذكاء الإصطناعى؛ فى التصوير التشخيصى، والأشعة العصبية، وتصوير القلب؛ إضافة إلى ورش عمل؛ لتصوير عضلات ومفاصل الطرف العلوي، والاستئصال بالترددات الراديوية.

ووجه الدكتور سامح مرقص الشكر؛ لقسم الأشعة بالجامعة على تنظيم هذا المؤتمر، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذه المنصة الاستثنائية.