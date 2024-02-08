كايرو كافية بين الموسيقى المصرية والفرنسية فى الجمهورية

تقدم فرقة كايرو كافيه، بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف حفلاً، فى الثامنة والنصف مساء السبت 10 فبراير على مسرح الجمهورية، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر مختلف الوان الإبداع.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها قلبي ومفتاحة - يا جميل يا جميل لفريد الأطرش ، طير بينا يا قلبي - داري العيون لمحمد فوزي ، الى جانب مريج بين اعمال محمد عبد الوهاب والمطرب الفرنسى شارل ازنافور بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة برؤية جديدة.

جدير بالذكر أن على شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، وفى أكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.