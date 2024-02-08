نتائج ابطال الاسكندرية وبورسعيد فى بطولة الجمهورية للملاكمة

فازت، محافظة الإسكندرية بالمركزين الاول والثانى، ببطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2009 وحصلت على الميدالية الذهبية والفضية، و جاءت محافظة بور سعيد فى بالمركز الثالث، وتوج الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، نائباً عن الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، والمهندس مراد مسعود رئيس مدينة الفيوم والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب، الفائزون بالمراكز الثلاث بالميداليات وكؤوس البطولة.

350 من ابطال اللعبة

كانت بطولة الجمهورية، التى نظمها الاتحاد المصرى للملاكمة واقيمت بنادى شباب ناصر بمدينة الفيوم، واقتنص ميداليتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزيّة ومراكزها المتقدمة المشاريع القومية للموهوبين فى اللعبة، و قد بدات منافساتها يوم الاحد الماضى، و تنافس خلالها 350 ملاكم يمثلون عدد كبير من مناطق وأندية ومراكز الشباب بمحافظات " الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - دمياط - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - الجيزة - القاهرة - القليوبية - الفيوم - الشرقية - المنوفية - بنى سويف - الأقصر - أسيوط " وتم خلالها الالتزام باللعب بالملابس القانونية الأحمر والأزرق والقفازات وواقيات الرأس طبقا للقانون والتى توفرها اللجنة المنظمة للبطولة، و اشرف عليها عدد كبير من الحكام المحليين والدوليين برئاسة الكابتن انور عبد الخالق، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، و الكابتن وحيد مدنى عصو مجلس اداراة الاتحاد.

وقد افرزت البطولة العديد من العناصر الموهوبة، وكانت منافاساتها قوية وجادة طوال ايامها التى استمرت خمسة ايام واستضافتها منطقة الفيوم للملاكمة برئاسة الدكتور عماد بليدى رئيس المنطقة .

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