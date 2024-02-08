سفيرة مصر في هراري تلتقي مع وزير الطاقة الزيمبابوي

في إطار الدفع بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وزيمبابوي، وحرصاً على تعزيز الاستثمارات المصرية بالقارة الإفريقية بناءً على توجيهات قادة البلديّن الشقيقيّن خلال اللقاءات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي في شهريّ مايو ونوفمبر من العام الماضي، التقت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر في هراري، اليوم، مع إدجر مويو، وزير الطاقة الزيمبابوي.

وقدمت سفيرة مصر التهنئة لوزير الطاقة الزيمبابوي، بمناسبة توليه تلك الحقيبة الوزارية الهامة.

كما تم تناول أطر التعاون بين الجانبيّن في مجال توليد الطاقة لاسيما الطاقة النظيفة والمتجددة والتباحث بشأن المشروعات ذات الاهتمام المشترك.



وأعربت السفيرة سلوى الموافي عن حرص مصر على دعم زيمبابوي في مساعيها للتنمية الاقتصادية وسد الفجوة الهائلة في الطاقة التي تعاني منها الدولة الشقيقة باعتبارها ركيزة أساسية لتلبية تطلعات الشعب الزيمبابوي.

كما دعت السفيرة الجانب الزيمبابوي للمشاركة بفعالية في معرض ومؤتمر الطاقة "إيجبس 2024" الذي تنظمه مصر نهاية فبراير الجاري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.



من جانبه، أشاد الوزير الزيمبابوي بالدعم المصري لبلاده في إطار روح الإخاء الإفريقي، مُتطلعاً للبناء على زخم العلاقات التاريخية الممتدة بين البلديّن وتعزيز مستويات التجارة البينية الإفريقية باعتبار زيمبابوي بوابة لمنطقة الجنوب الإفريقي.

وأعرب عن ترحيبه بالشركات المصرية الراغبة في التعاون مع زيمبابوي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وكذا الاستثمار في المناطق الصناعية التي تدشّنها زيمبابوي بالاعتماد على الوفرة الهائلة في المواد الخام التي تزخر بها زيمبابوي مثل الحديد الخام وغيره.