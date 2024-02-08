تعرف على ملعب الزمالك الجديد بعد نقل التدريبات

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نقل تدريباته خارج ميت عقبه نظرا للاصلاحات التى ستجرى بملعب عبداللطيف أبو رجيله الذي اشتكى اللاعبون من سوء أرضيته بسبب إقامة خيمة الانتخابات الماضيه عليه.

ويفاضل عبد الواحد السيد مدير الكرة بين ملعبى الهدف بمدينة ٦ أكتوبر أو الدفاع الجوي بالقاهره الجديده لاختيار أحدهما لاستضافة تدريبات الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.