ألمانيا تبدأ في استقبال الغاز عبر خط أنابيب من الجزائر للمرة الأولى

أفادت وكالة أنباء أمريكية، اليوم الخميس، بالإشارة إلى رئيس شركة الغاز الألمانية "في إن جي"، أولف هيتمولر، بتوقيع الشركة الألمانية عقدا مع "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة للحصول على أول إمدادات الغاز الألمانية عبر خط أنابيب من الجزائر.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن هيتمولر، قوله: "العقد صغير ونخطط لتوسيعه"، مضيفةً: "ستكون هذه أول إمدادات غاز لخط الأنابيب إلى ألمانيا من الجزائر".

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادر، إلى أن الاتفاق نفسه بين الشركة الألمانية "في إن جي" و"سوناطراك" دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني الماضي من هذا العام. لكن التفاصيل الأخرى، بما في ذلك توقيت بدء عمليات التسليم نفسها والأحجام، لم يتم توضيحها.

تعمل شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع الهيدروكربونات، وتعد الأكبر في كل أفريقيا في هذا المجال. وتعمل "في إن جي" في قطاع الغاز والبنية التحتية للغاز، مع 20 شركة تابعة في ألمانيا وأوروبا، ويقع مقرها الرئيسي في لايبزيغ.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الشركات أيضا على التعاون في مجال الطاقة من أجل إنشاء سلسلة توريد ألمانية جزائرية للهيدروجين.