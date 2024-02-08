انقطاع المياه عن عدد من مناطق القاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط).

اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10-2-2024

ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتهم" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص)، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10-2-2024 وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهد أمس الاربعاء الإحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ.دمحمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود. شوقى علام مفتى الديار المصرية، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وعدد من رجال الدولة وعلماء الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية والشعبية.