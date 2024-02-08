رئيس جامعة الأقصر يكرم المشاركين ببرنامج جامعة الطفل

كرم الاستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، في ختام فعالياته، التي انطلقت في أغسطس 2023م.

وقال رئيس الجامعة إن تكريم المشاركين يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع الأطفال، والمساهمة في تثقيفهم، واكتشاف مواهبهم؛ وفقًا لرؤية الجامعة وخطتها نحو خدمة المجتمع.

ويدرس الأطفال المشاركون، المناهج بقاعات المحاضرات علي يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.

يشار إلى أن فكرة إنشاء جامعة الطفل، هي مشروع تعليمي ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي الذي يعد من أهم مجالات البحث والعلوم، والتواصل معهم بفكرة الجامعات وتقديم نظرة ثاقبة للثقافة الأكاديمية وكذلك دورهم في المجتمع ككل، عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، والعمل مع الأطفال والشباب بطريقة تساعد الجامعات على أن تكون أكثر استجابة وانفتاًحًا فجعلت اللقاءات بين الاطفال والجامعة ) كمجتمع بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب) ممكنًا ما أثارت اهتمامهم بمجالات علمية متنوعة (من العلوم الإنسانية إلي العلوم الإجتماعية والعلوم الطبيعية وبأساليب علمية متنوعة غير منحازة لمصلحة تجارية وإعطاء الشباب فهمًا لخياراتهم التعليمية والمستقبلية .

وأوضحت الدكتورة دعاء الصاوي المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل بجامعة الأقصر أنه هذا المنطلق بدأت جذور مشروع جامعة الطفل في البداية فكرة أوربية هادفة إلي ضرورة الإعداد والاكتشاف المبكر للأطفال الذين لديهم قدرات علمية متميزة بهدف توجيههم التوجيه السليم نحو مايجب دراسته وفقًا لمهاراتهم وقدراتهم، ومن هنا نشأت أهمية أن تحتضن الجامعات هؤلاء الأطفال ليتعرفوا علي الدراسة الجامعية في سن مبكر، فجامعة الطفل بدأت في ألمانيا وانجلترا وغيرهما من الدول الأوربية وطبقتها مصر من خلال أكاديمية البحث العلمي التي تبنت الفكرة وتولت تنفيذها.

كما شملت فاعليات الختام تكريم الأساتذة المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والفريق الإداري بجامعة الطفل بجامعة الأقصر.