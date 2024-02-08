تسليم شيكات بقيمة 480 ألف جنيه لـ 32 فتاه يتيمة بالشرقية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الخميس، شيكات بمبلغ 480 ألف جنيه كمساعدات زواج لـ 32 عروسة من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن، واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهن، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً.

كما ثمن المحافظ دور جمعية الأورمان والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة، لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

ولفت سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية واستكمالا لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، قام مكتب مشروعات أورمان الشرقية بتيسير زواج عدد 32 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، وذلك بمساعدتهن في إتمام زفافهن من خلال تقديم مبالغ مادية بقيمة 15 ألف جنيه لكل فتاه، لاستكمال ما ينقصها لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلبها.

أضاف مدير جمعية الأورمان أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل عده سنوات لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، لافتا الى أنه يتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الجمعية لها.

قدمت العرائس اليتيمات الشكر لمحافظ الشرقية ولمديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الاورمان، على تقديم كل أوجه الرعاية لهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية.