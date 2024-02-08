خطوات استخراج شهادة تحركات عبر موقع وزارة الداخلية.. من أهم الأوراق التي تطلبها بعض السفرات كشرط أساسي للحصول على التأشيرة، لذلك فهي مستند مهم يحرص عدد كبير من المهتمين للسفر في استخراجها ويمكن الحصول عليها بأكثر من طريقة، وأبرزها إلكترونيًا ، وتسهيلًا على المواطنين وفرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروتي خدمة استخراج شهادة التحركات والتي تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقًا للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات استخراج شهادة تحركات عبر موقع وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراجها.

خطوات استخراج شهادة تحركات عبر موقع وزارة الداخلية

الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

https://emoves.moi.gov.eg/

الدخول على الحساب الشخصى للمواطن، من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور الخاصة أو التسجيل وانشاء حساب جديد لأول مرة.

فتح دليل الخدمات الذي تظهر من خلاله جميع الخدمات التي يمكن إجراؤها من الموقع إلكترونيا.

الضغط على أيقونة شهادة التحركات.

يجب ملء البيانات المطلوبة وهي كالاتي:( اسم الشخص ، الرقم القومي، المهنة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة التابع لها، اسم المنطقة السكنية).

تحديد الجهة المقدم إليها الطلب والجهة المقدم إليها الشهادة.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني حتى يتم إتمام تسجيل الطلب.

استخراج شهادة تحركات تتطلب 3 أيام فقط، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة .

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات

صوره ضوئية من جواز السفر.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

خطاب موجه من الجهة طالبة شهادة تحركات.

كيفية الحصول على شهادة تحركات عبر الإدارة العامة للجوازات بالعباسية

استيفاء جميع البيانات التالية :( الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، المدة المطلوب كشف التحركات عنها).

إجراءات طلب الخدمة

التقدم بطلب للحصول على شهادة تحركات.

دفع الرسوم المطلوبة.

إيصال استلام الشهادة

استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات.

الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.