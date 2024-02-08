المشدد "٥" سنوات لأمين عهدة سجل مدنى إسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الاسكندرية أمين عهدة بسجل مدنى بالمحافظة الساحلية بالسجن المشدد "٥" سنوات غيابيا لإختلاسه مبلغ مليونو٦٣٨و ٩٣١ ألف جنيه من عهدته فى غضون عام ٢٠١٦ وذلك فى الدعوى برقم 5305 لسنة ٢٠٢٣ جنايات اللبان.

وكانت الواقعة قد بدأت عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية إخطارا من الادارة العامة لشئون الاحوال المدنية يفيد قيام المدعو " أ ن ع " أمينعهدة بالاحوال المدنية بإختلاسه المبلغ سالف الذكر من عهدته حيث قام بتحصيل قيمة المبلغ من المسروق من إستمارات بحوزته فى حيز عملهوعهدته متخلفا عن إيداعها بحساب الادارة التابع لها بالبنك المركزى فضلا عن قيامه بتزوير محضرى جرد عهدة بإداراة الاحوال المدنيةللتعتيم عن واقعة الاختلاس الا أن أمره أنكشف وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة