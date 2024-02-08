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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متحدث حركة فتح: القيادة الفلسطينية لا تريد أي حلول مجتزئة

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أن القيادة الفلسطينية لا تريد أي حلول مجتزئة ، فهذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة الحل الشامل الذي يبقي على الرابط الجغرافي والسياسي ما بين غزة والضفة بما فيها القدس وأن يكفل هذا الحل وقف العدوان وتبادل الأسرى وادخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال متحدث حركة فتح - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - " إن المطلوب من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رام الله هو وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني والانسحاب من قطاع غزة الذي لم يبقى منه شيئ وإعادة الحياة إلى القطاع وأن تكون أمريكا جادة في فتح مسار سياسي حقيقي يفضي إلى دولة فلسطينية على اعتبار أن الكل يدرك اليوم أن الحل يكمن فقط في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته وأن أصل المشكلة هي في الاحتلال " .

وأضاف أن الولايات المتحدة تبحث عن الحل عند من ليسوا عقبة أمام أي حل ، أي الفلسطنيين والوسطاء الذين يبذلون جهدا كبيرا لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى.

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