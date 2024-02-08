الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تؤكد على دعمها جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية لدى ليبيا

أكد مكتب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المسؤولين العسكريين الليبيين لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وشدد المكتب حسبما ذكر تلفزيون الوسط الليبي على مواصلة الولايات المتحدة تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري مع دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا.

وأشار المنشور إلى تجديد الجانب الأمريكي دعمه لتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

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