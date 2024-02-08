الشباب والرياضة تصل بمبادرة "حرفتك.. مهنتك "لمحافظتي بورسعيد وكفر الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -إدارة الفتاة والمرأة، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية والتراثية، ضمن مبادرة "حرفتك...مهنتك " علي مستوى المحافظات.

وشملت السلسلة تنفيذ ورشة "مهارات تصميم الكروت " بمركز شباب القانونية بمحافظة بورسعيد، حيث تم تدريب الفتيات والسيدات بالمركز على كيفية استخدام خانات بسيطة لعمل كروت تصلح للمناسبات .

فيما انتهت فعاليات ورشة تعلين مهارات حرفة " السيراميك "، بمركز شباب شنو ، بمحافظة كفر الشيخ ، حيث تم تعريف بفن السيراميك وهو عبارة عن الزخرفة باستخدام قطع صغيرة من السيراميك، أو الرخام، أو الاحجار وفي نهايه الورشه تم عمل نماذج جدارية بأشكال مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، علي تأهيل الفتيات بالمهارات الحرفية المختلفة، وتدريبهن على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن، وذلك من خلال تعليمهن حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن والتي تسهم في تحسين دخلهن، وتؤهلهن للدخول إلى سوق العمل.