مرتضى منصور يهنئ الشعب القطري بتأهل العنابي لنهائي كأس آسيا

أكد أن الرياضه تقرب بين الشعوب

وجه المستشار وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التهنئة إلى الشعب القطري بتأهل منتخب العنابي إلى نهائى كأس أمم آسيا بعد الفوز على المنتخب الايرانى في نصف النهائي مشيرا فى تغريده على صفحته الشخصيه رئيس نادي الزمالك السابق التهنئة إلى الشعب القطري بتأهل منتخب العنابي إلى نهائى كأس أمم آسيا بعد الفوز على المنتخب الايرانى في نصف النهائي مشيرا فى تغريده على صفحته الشخصيه أن وصول منتخبين عربيين للنهائي شئ يدعو إلى الفخر وفوز أحدهما هو انتصار للكره العربيه مشددا علي أن الرياضه تجمع الجميع.

و حجز منتخب قطر مقعده فى نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بفوزه الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة 3-2، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن السبت المقبل على ملعب لوسيل في نهائي البطولة.