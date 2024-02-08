" الجعضيض" غذاء وعلاج ووقاية من الأمراض

ينتشر نبات "الجعضيض" بكثرة في الزراعات الشتوية، وخاصة وسط محاصيل القمح والبرسيم والفول البلدي وبنجر السكر، ويمثل أحد أهم أنواع الخضروات التى يفضلها المزارعين.

ويشتهر نبات الجعضيض بطعم لذيذ عند تناوله مع الجبنه الفلاحي، مثله مثل البصل الأخضر والخس والكابوتشا، ودائما ما يكون لذيذ المذاق في محصول الفول البلدي.

في البداية قال فاضل عبدالعاطي 78 عام مزارع من محافظة الفيوم، أنه منذ صباه وهو يعمل بالزراعة وتربية الماشية وطوال عمره وهو يأكل "الجعضيض" أو "الضعضيع" حسب اللهجات المختلفة في صعيد مصر.

مضيفا بأن المزارع عندنا يتناول طعام الإفطار في الأراضي الزراعية يبحث عن "الجعضيض" بجوار الطعام وخاصة عند تناول المش الفلاحي أو الجبنة القديمة، فهو له مذاق لذيذ ويرتبط ارتباط وثيق بالمزارعين، وكان يأتي إلينا سكان البندر والمدن للسؤال عن الجعضيض نظرا للفوائد الصحية به.

ويوصف “الجعضيض” بأنه طعام الفقير ويشفي من أمراض خطيرة، وهو ما أكده تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، عن نباتات الحشائش، ان “الجعضيض”، من الحشائش ذات الساق القائمة ومجوفة ومتفرعة، وغالبا ما تكون خالية من الزغب، وأزهار الجعضيض تكون صفراء، ويؤكل دون طهي أي نييء ويصفه الخبراء بانه غذاء الفقراء وينتشر في الحدائق البستانية وزراعات البرسيم ولجأ إليه المزارعين كمصدر للتغذية في الحقول خلال الراحات من عناء العمل اليومي.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى نشأة وزراعة الجعضيض، إنه ينتمي لنوعية وفصيلة زيتية ورقية تدعى البراسيكا، وهي التي تشابه الكرنب ونبتة البروكلي، ويدخل في المجموعة المشتملة على البصل الأخضر، وقابل للمضغ والتغذية عليه للبشر، وبعض الأشخاص يستعملونه في أصص كنباتات زينة مثل مواطني البرازيل والبرتغال، وبعض المناطق بقارة أفريقيا في الجنوب، وفي كشمير، وهو نبات معمر وله أنواع مختلفة، تعلوه زهرة صفراء.

فوائد نبات "الجعضيض" في تقرير المعمل المركزي لبحوث الحشائش

ووفقا لتقرير رسمي أصدره المعمل المركزي لبحوث الحشائش، فإن “الجعضيض” فصيلة نباتية مخلوقة لها فوائد ومنافع تصلح للتصنيع الدوائي أيضا، ولكنها تحتاج لمزيد من البحوث عليها للتيقن من تأثيراتها على أجزاء عضوية معينة بالجسم، ولكن بالإجمال هي غير مضرة إلا بالإسراف والتبذير فيها، وننصحك ألا تهملها ولا تداوم عليها بشكل متعاقب لأكثر من شهر، ويمكنك أن تترك مدة زمنية فاصلة بين كل فترة تستعمله بها والأخرى، وله العديد من الفوائد الجعضيض، باعتباره عامل من عوامل تقليل مادة الكوليسترول المضرة بالدم، ويكافح الاسقربوط، ويؤخذ كمادة تقوية عشبية، كما يعمل على تنظيم السكر ومستوياته في الدم، وله تأثير مساهم في إدرار البول، ومناسب لمرضى الإمساك فهو يعمل كمسهل، ويساعد على محاربة الجراثيم العالقة من التلوث والميكروبات في الأطعمة خلال الهضم، والجذر المنظف جيدا يعمل على طرد وإزالة ديدان البطن، ومعجونه ملائم لتنضير البشرة، وينظف ويطهر المسالك ومجاري البول العضوية الداخلية، ويكافح الحساسية.

وأوضح التقرير أن نبات "الجعضيض" يستعمل لمداواة الأمراض الكبدية والصفراء، ويساهم في تقليل التواجد السمي بالجسم، ويساهم في مقاومة الالتهابات، وملائم للقابلين للمرض بالحصوات حيث يمنع تكون الحصوات المرارية في الجسم، ويدخل ضمن مكونات وصفة علاجية بالأعشاب للتخلص من حرقة المعدة، كما يغير ويبدل في بناء الكروماتين المتسرطن بداخل الخلية المسرطنة، ومن ثم يقلل من انتقالها وتكاثرها، ويفيد الكبد على ألا يتم الإسراف في تناوله، من خلال إعادة تجديد البروتين والخلايا الكبدية، ويفيد مدرات اللبن في إيقاف وتجفيف الثدي بعد فطام الأطفال، وأشار التقرير إلي أن هناك مكونات غذائية في نبات الجعضيض حيث يحتوي علي فيتامين ج، ومضاد أكسدة، ومطاط، وسيليمارين مقاومة للتحسس، وهناك عدة طرق لعمل وصفات علاجية منه، ولكن تبقى طريقة أكل الجعضيض نييء هى افضل الطرق للاستفادة منه.