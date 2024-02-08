انطلاق المعسكر الأول لتوليد الأفكار بجامعة قناه السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على تنمية قدرات طلابها، خاصة في مجال ريادة الأعمال من أجل رفع مستواهم وقدراتهم، للمنافسة مع نوادي ريادة الأعمال المصرية أو التدريب على امتلاك خطة مشروع، وذلك بهدف تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة

وفي هذا الإطار- نظم مكتب الإبداع التكنولوجي و التسويق بالجامعة المعسكر الأول لتوليد الأفكار، الذي شارك فيه طلاب الجامعة و عدد من طلاب مدارس التعليم الثانوي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصالات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي هذا المعسكر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، و إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق،

وإشراف تنفيذي الدكتورة أفنان بركات مديرة مكتب TTO بمكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق

وعلى هامش المعسكر- فقد استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة الدكتور أيمن النحاس مدير التدريب بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ومؤسس شركة النحاس للتدريب، والذي يقوم بتدريب الطلاب ويحاضر بالمعسكر.

وقد أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بالهدف من المعسكر الذي يساهم في توليد الأفكار وتنمية قدرات الطلاب

والتدريب على العمل الجماعي و كيفية اختيار المشروعات.

وأشارت الدكتورة ماجدة إبراهيم إلى

ان المعسكر تناول العديد من المحاور أهمها:

التعريف بريادة الأعمال و توليد أفكار مبتكرة من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات و التدريب على نموذج الأعمال.

وأوضحت الدكتورة أفنان بركات أنه في ختام المعسكر عقدت جلسات تم من خلالها توجيه الطلاب أصحاب المشروعات وتقديم المساعدة لهم في مشروعاتهم.