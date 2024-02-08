نائب "عمال مصر" يدعو إلى التكاتف لمواجهة جشع التجار (فيديو)

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ إقرار الحزمة الاجتماعية في ظل هذه الظروف شيء إيجابي جدا ويؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن نصب عينها وتعمل على النهوض به، مشددا على ضرورة التكاتف الجميع في مواجهة جشع بعض التجار الذين يسعون إلى التهام كل زيادة.

زيادة الحد الأدنى للأجوار إلى 6 آلاف جنيه

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ قرارات الأمس شهدت زيادة الحد الأدنى للأجوار إلى 6 آلاف جنيه، وهي أكبر زيادة من نوعها في التاريخ، كما أن المعاشات زادت 15%، وهي الزيادة السنوية المقررة، ولكن سيتم صرفها 4 شهور مبكرا، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة.

زاد حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف إلى 60 ألف

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “زاد حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا، وخارج الجهاز الإداري للدولة، فإن هناك زيادات من 1000 إلى 1200 جنيه، وهي عبارة عن علاوات سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرهم، بالإضافة إلى حافز إضافي يصل إلى 900 جنيه”.

