عقب زيادة الأسعار.. ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر بقنا

ارتفعت معدلات توريدات المزارعين من المتعاقدين مع مصانع السكر بمحافظة قنا، من قصب السكر، خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب إقرار زيادة اسعار طن القصب للموسم الحالى ٢٠٢.

وصرح مصدر مسؤل بشركة السكر للوفد، أن هناك ارتفاع فى حجم ومعدلات توريدات المتعاقدين لقصب السكر للمصانع عما كانت عليه قبل إقرار زيادة الأسعار، مشيراً أن المصانع وخلال الأيام القادمة ستصل إلى العمل بكامل قدرتها، لافتا إلى أن قرارات الدولة المصرية الأخيرة والخاصة برفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر كان لها مردودها الإيجابي على مصانع السكر والمزارعين بشكل عام، مضيفاً أن المتعاقدين فى حالة سعادة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار التوريد.

وكان الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا، السبت الماضى، بزيادة سعر توريد قصب السكر لهذا الموسم لعام، ٢٠٢٤ إلى ١٥٠٠ جنيه لطن القصب، بدلاً من ١١٠٠ جنية للطن، مع صرف حافز توريد إضافى تشجيعى قدرة ٣٠٠ جنيه لطن، فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنا من قصب السكر ، ليصبح سعر الطن الواحد ١٨٠٠ جنيه، وصرف حافز ٤٠٠ جنيه للطن فى حالة التوريد أكثر من ٣٠ طنا وحتى ٤٠ طنا من قصب السكر، ليبلغ سعر الطن ١٩٠٠ جنيه، كما نص القرار على صرف حافز قدرة ٥٠٠ جنيه، فى حالة التوريد لأكثر من ٤٠ طن قصب ليصبح سعر الطن ٢٠٠٠ جنيه.