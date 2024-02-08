تعليم الغربيةيواصل مقابلات المرشحين لمراقبة امتحانات الثانوية العامة

ترأس اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لليوم الخامس والأخير علي التوالي، لجنة مقابلات المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024

بحضور محمد عبد الرؤوف محمد، رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات، و اسماعيل محسن محمد، مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهبة الله احمد فتح الله، عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، و وفاء سعد، موجه مديرية مالي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وقد تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للسادة المرشحين من إدارتي شرق وغرب طنطا والمديرية.

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وعلى هامش المقابلات التي اختتمت اليوم بمسرح المديرية، قام وكيل الوزارة بتكريم السادة أعضاء لجنة مقابلات المرشحين، لجهدهم المتميز، وحسن تعاونهم ودعمهم أثناء عقد لجنة المقابلات والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية.