حملات على المخابز التموينية بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، حملات مفاجئة على المخابز التموينية بالوحدات المحلية لقرى العامرية و صفط تراب و ميت الليت هاشم، تحت إشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة و بمشاركة حسن ديوة رئيس الوحدة المحلية للعامرية و محمود البططى رئيس الوحدة المحلية لصفط تراب و نجوى حامد رئيسة الوحدة المحلية لميت الليت و حازم طه مدير إدارة التموين بمركز المحلة و مديرى مكاتب التموين بتلك القرى.

وشهدت الحملة رصد عدد من المخالفات الخاصة بالوزن و المواصفات و إنتاج الخبز و تم تحرير محاضر مخالفات لنقص الأوزان و عدم الالتزام بالمواصفات و عدم وجود لوحة تشغيل و تم اتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع وتهيب رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن حالات مخالفات المخابز و رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن

وسوف تستمر تلك الحملات على المخابز التموينية بقرى مركز المحلة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز المحلة