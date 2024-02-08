فريق المبادرات المجتمعية بجامعة كفر الشيخ يتأهل لتصفيات مسابقة «إبداع 12»

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، اليوم الخميس، تأهل فريق الجامعة المشارك فى مسابقة ابداع 12 والذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأن الطالب محمود خالد عبد العزيز بكلية الهندسة تأهل في التصفيات النهائية في مجال مسابقة الطالب المثالي، كما تأهل فريق الجامعة في مجال المبادرات المجتمعية في التصفيات النهائية أيضاً بمبادرة بعنوان "Eco Plastic" و يضم الفريق الطالبة مريم هاني بكلية العلوم، والطالب محمود شريف بكلية الهندسة، والطالبة تقى عصام بكلية الطب البيطري، والطالب عمر ابراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

تأتي مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة إبداع 12 برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشراف محمد السعيد بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

