طائرة سيدات سبورتنج تصعد إلى ربع نهائى البطولة العربية

تأهل فريق سيدات نادى سبورتنج لكرة الطائرة الى دور الربع النهائى من البطولة العربية سيدات وصعد الفريق متصدرا المجموعة (أ) كأول المجموعة

وكان فريق سيدات طائرة سبورتنج قد حقق فوز غال على نظيره نادى أكاد عنكاوا العراقى بالمباراة التى جمعتها وأنتهت بنتيجة ٣-٠ لصالح سبورتنج

ويواجه فريق المصرى السكندرى غدا الجمعة فريق تل درة السورى رابع المجموعة (ب) فى التاسعة صباحا وذلك فى الدور الربع النهائى من البطولة

يذكر أن المباراة مذاعة على قناة الشارقة الإماراتية