توقيع عقد شراء ملعب أرض شركة الجوت لصالح نادى بلبيس الرياضي

شهد الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائبًا عن الوزير، اليوم الخميس؛ مراسم توقيع عقد شراء أرض ملعب شركة الجوت لصالح نادى بلبيس الرياضي.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد حامد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وحمودة محمد حمودة رئيس مجلس إدارة نادي بلبيس عضو مجلس النواب، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

أعرب رئيس قطاع الرياضة عن سعادته بتوقيع عقود الإتفاق بين نادي بلبيس الرياضي والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لشراء مساحة 3 أفدنة و 11 قيراط، الأمر الذي سيعود بالنفع على النادي وعلى محافظة الشرقية، ويساعد في النهوض بالموارد الذاتية للنادي، فضلا عن تطوير الخدمات به، ولخدمة أعضاء الجمعية العمومية والرياضيين بمحافظة الشرقية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية،

إلى أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التكامل بين الجميع في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيحية وزارة الشباب والرياضة، بالنهوض بالرياضة فى مختلف القطاعات نحو تعميق التعاون مع الجهات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطويرها من أجل أبناء الوطن.

قام بالتوقيع عن نادى بلبيس رئيس مجلس إدارة النادى

النائب حمودة محمد، حمودة وعن الشركة القابضة الدكتور أحمد شاكر رئيس رئيس مجلس إدارة الشركة.

وحضر مراسم توقيع العقود، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون الرياضية، والمحاسب بلبل عزرائيل نائب رئيس مجلس إدارة نادى بلبيس الرياضي، والكابتن هيثم غنيم أمين صندوق النادى، والكابتن محمود خضر المدير التنفيذى للنادي، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة.