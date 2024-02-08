الخميس 08 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على منصب النقيب العام ولعضوية

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين.. مستندات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم الخميس الموافق 8/2/2024، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

 

وتعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

 

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

 

وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

 

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

 

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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