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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم فعاليات المعسكر "أنا وبابا"

القومي للمرأة يختتم
القومي للمرأة يختتم فعاليات المعسكر "أنا وبابا"

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر “أنا وبابا”  بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية ولأول مرة  تجمع سلسلة المعسكرات التي ينفذها المجلس بين الائمة والقساوسة وأبنائهم من سن ٧ إلى ١١ عامًا   من محافظة البحيرة بهدف تعزيز الروابط الأسرية.

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القومي للمرأة يشارك بندوة "صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا"

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البغدادي والحوفي تشيدان بمنتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية بجناح القومي للمرأة

وأوضحت إيزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتوعية أن فعاليات المعسكر الذي امتد على مدار يومين شهد مشاركة  المستهدفين في مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التبادلية  وأضافت أن اختيار الائمة والقساوسة في حملات التوعية التي يطلقها المجلس كجلسات الدوار وحملات طرق الأبواب وغيرها من لقاءات التوعية.

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