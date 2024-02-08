القومي للمرأة يختتم فعاليات المعسكر "أنا وبابا"

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر “أنا وبابا” بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية ولأول مرة تجمع سلسلة المعسكرات التي ينفذها المجلس بين الائمة والقساوسة وأبنائهم من سن ٧ إلى ١١ عامًا من محافظة البحيرة بهدف تعزيز الروابط الأسرية.

وأوضحت إيزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتوعية أن فعاليات المعسكر الذي امتد على مدار يومين شهد مشاركة المستهدفين في مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التبادلية وأضافت أن اختيار الائمة والقساوسة في حملات التوعية التي يطلقها المجلس كجلسات الدوار وحملات طرق الأبواب وغيرها من لقاءات التوعية.