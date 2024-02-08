تنظيم برنامج سياحة اليوم الواحد لتنشيط السياحة الداخلية بكفر الشيخ

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إنه في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الأثرية والسياحية والتراثية، التي تمتلكها محافظة كفرالشيخ، وتشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف أن "إدارة السياحة" شاركت ببرنامج سياحة اليوم الواحد، لزيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والمساجد الأثرية، بمدينة فوة، والتى تعد من مقومات الجذب السياحي والأثرى المتميز في محافظة كفرالشيخ، فضلاً عن زيارة المشروعات الحرفية والتراثية لصناعة الكليم والجوبلان والسجاد في مدينة فوة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأكد نور الدين، أهمية القيمة التاريخية والدينية الآثرية التي تتميز بها المساجد والأماكن الأثرية بمدينة فوة والتي تعتبر من أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بكفرالشيخ.

ووجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعى السياحى لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها، خاصة وأن محافظة كفرالشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.