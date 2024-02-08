وكيل تعليم الغربية يستقبل فريق مشروع (TrèFLE) لدعم وتطوير اللغة الفرنسية بالغربية

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق الإشراف المسئول عن تدريبات مشروع (TrèFLE) لدعم وتطوير تدريس اللغة الفرنسية.

وبدأت التدريبات بالغربية على مرحلتين في سبع قاعات تدريبية، وتتركز القاعات التدريبية في مدينة طنطا والمحلة الكبرى وبسيون وزفتى، وتتضمن معلمى اللغة الفرنسية في الإدارات العشر بمحافظة الغربية، وتقام هذه التدريبات تحت إشراف الأستاذة صابرين صديق، موجه عام اللغة الفرنسية، والسادة موجهي اللغة الفرنسية بإدارات غرب طنطا، شرق وغرب المحلة، وزفتى، ويقوم بتنفيذ تلك التدريبات نخبة منتقاة من مدربي المحافظة.

وذلك تنفيذاً للبرنامج الوزاري التي وضعته وزارة التربية والتعليم.