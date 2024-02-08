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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ختام برامج تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل بكفر الشيخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ فعاليات برامج تدريب مهنى مجانية من البرامج المنفذة بمقر مركز التدريب المهني بفوه ، التابع لمديرية العمل ، حيث اختتمت الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف والتي بلغ عدد المستفيدين منها 15 متدرب ، وكذلك إنتهاء البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الحاسب الآلي لعدد 15 متدرب ومتدربة من أبناء المحافظة ، والدورة التدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لعدد 15 متدربة ، حيث أن هذه البرامج التدريبية استمرت لمدة 3 أسابيع بمقر مركز التدريب المهني .

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كما جرى اختبار مهارات المتدربين في نهاية البرامج التدريبية للتأكد من مدى استيعابهم للمحتوى النظري والتطبيقي للبرنامج التدريبي ومدى مساهمة هذه البرامج في تنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءاتهم المهنية ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل داخل المحافظة والعمل على تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم للإلتحاق بتلك الفرص وفق متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجي ، وأضاف مدير المديرية أن المديرية حريصة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحسين المهارات المهنية لأبناء مصر ورفع كفاءتهم، وفي إطار سياسات وزارة العمل ورؤية وزير العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال بناء وتطوير القدرات المهنية وفق المستجدات الحديثة لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل الدولي، ومشيراً إلى أن كل الدورات المجانية المقدمة تأتى في ضوء خطة التدريب المهني 2023- 2024 لمديرية العمل والتي تستهدف زيادة الدورات التدريبية المقدمة للشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، برعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ .


 

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