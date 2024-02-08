أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس بعد التراجع في الأسواق المصرية

سعر الذرة الصفراء.. استقرار أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، عقب تسجيل هبوط حاد بالقيمة الشرائية خلال تعاملات أمس، بنحو 400 إلى 500 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء، من أكثر العناصر التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر الطن في مصر يوميًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء لدى تاجر الجملة والتي سجلت تراجعًا الايام السابقة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي موقع الوفد، للوقوف لعى أخر المستجدات التي تطراُ على الساحة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الخميس في مصر

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 17,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 17,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سعر الفول اليوم الخميس عند التاجر.. المستورد بكام

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 16,500 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انكمشت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث نزل عقد مارس بنحو 1 سنت، ليصل لـ433.25 سنت للبوشل.

وهبط عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 445.5 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.