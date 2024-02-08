بالصور.. ٢٧ ميدالية رصيد أبطال كاراتيه نادى رويال فى بطولة القاهرة الشتوية

حصل لاعبو الكاراتيه لنادي رويال الرياضي على ٢٧ ميدالية متنوعة فى بطولة القاهرة(كاتا وكومتيه) التي نظمتها منطقة القاهرة للكاراتيه برئاسة حسام موسى فى الصالة المغطاة رقم(٣) باستاد القاهرة الدولى بمشاركة ما يقرب من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية ومراكز الشباب والاكديميات من سن ٥سنوات حتى ١٦سنة خلال الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير٢٠٢٤

حقق أبطال الكاراتيه ٢٧ ميداليه متنوعة متمثلة فى ٥ ميداليات ذهببه، ٦ ميداليات فضية،و ١٦ ميداليه برونزية ف الكاتا الفردى والكومتيه على النحو التالى: مازن عبدالله ذهبية كاتا وبرونزية كومتيه، يوسف التهامي ذهبية كاتا، اسلام تامر السيد ذهبيه كاتا وذهبية كومتيه، نادرين تامر عبد العظيم ذهبية كاتا وذهبية كومتيه، سامر حسام الدين فاروق فضيه كاتا وبرونزية كومتيه، علي حازم محمد فضية كاتا وبرونزيه كومتيه، احمد قادوس فضية كاتا وبرونزية كومتيه. ايسل تامر عبد العظيم فضيه كاتا، وبرونزيه كومتيه، انس حازم برونزيه كاتا وكومتيه، سلمي هاني كمال برونزية كاتا، بيسان حازم برونزيه كاتا وكومتيه،ادم احمد نبيل برونزيه كاتا و كومتيه، مالك بهاء برونزيه كاتا، جودي مدحت برونزيه كاتا ، نوران احمد برونزيه كاتا، حمزه شعبان برونزيه كاتا، ياسين بهاء برونزيه كاتا.

يقود الفريق كمال السويسى المدير الفنى للكاراتيه ، ومدربين الفريق: حسن عكاشه / كومتيه، رمضان صلاح / كاتا احمد دهشان/ كومتيه، فتحي السيد/ كومتيه تحت اشراف سيد حجازى مدير النشاط الرياضى بنادى رويال واحمد القاضى نائب مدير النشاط الرياضى بالنادى.

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