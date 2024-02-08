بالدرجة الوظيفية.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن قيمة المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة 50%.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن بالأمس عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

ووفق توجيهات الرئيس، يتم صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

وترصد "بوابة الوفد" جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي بالأمس.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

- تصل مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة لـ 12.200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.

- يتقاضى موظفو درجة المدير العام بعد الزيادة نحو 9200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.