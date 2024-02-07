الرئاسة: الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أن بناء الدولة المصرية يهدف إلى توفير حياة كريمة، للمواطنين المصريين، لافتاً إلى أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس السيسي لجميع ما يخص أحوال المواطن



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس السيسي لجميع ما يخص أحوال المواطن المصري، مؤكداً أن كل ما يتم في الدولة المصرية هدفه تحسين أحوال المواطنين.



وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي صدرت اليوم تقسم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6000 جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.



وتابع المتحدث باسم الرئاسة: "هناك اهتماما كبيرا بقطاعي الصحة والتعليم ، وتم استهداف هاتين الفئتين تحديداً لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية".