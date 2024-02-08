الزمالك يفوز على شباب ٢٠٠٣ بثلاثة أهداف لهدف

فى أول تجربه وديه لجوميز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"ومحمود علاء و حمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق ٢٠٠٣ من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر.

وسجل كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل ان يتابع الكرة ويسكنها في الشباك، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.