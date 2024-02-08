ماني و بيهيتش يتواجدان في معسكر النصر استعدادًا لمباراة الهلال

يتواجد الآن الثنائي ساديو ماني و عزيز بيهيتش في معسكر فريق النصر استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة آرينا في نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودية.

وتواجد ساديو ماني في مقر نادي النصر بعد عودته من السنغال عقب الانتهاء من مشاركته مع أسود الترانجا في بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما انضم الاسترالي عزيز بيهيتش للفريق بعد وداع منتخب بلاده لبطولة كأس أمم آسيا.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في الرياض لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر والهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض المقامة بين الهلال والنصر وإنتر ميامي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس موسم الرياض:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الهلال والنصر ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.