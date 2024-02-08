الشباب تستعرض أبرز أنشطة البرلمان والتعليم المدني لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

استعرضت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع"، أبرز أنشطة وفعاليات البرلمان والتعليم المدني لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن جلسة نقاشية بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، حيث تناولت الجلسة جهود وبرامج الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، حيث استعرض خلالها برامج وفاعليات برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، فضلًا عن حملة بشبابها ودورها خلال الفترة الماضية ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، كما أتيحت الفرصة لمدربي برامج (دوي، نتشارك) لعرض إنجازات تلك البرامج ودورها المبادر بالمحافظات المختلفة.

علي هامش الفعاليات تم تنفيذ جلسة حوارية شارك فيها فضيلة الدكتور مصطفى عبدالسلام أمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث تناولت الجلسة دور الشباب في بناء الأوطان.

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، رندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، عاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع، محمود جابر عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب ونموذج محاكاة الشيوخ، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر.