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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بيطري الأقصر: تحصين 26% من إجمالي الأبقار المستهدف ضد مرض الجلد العقدي

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أن أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة على مدار الأسبوع الأول من انطلاقها حققت ما يقرب من ٢٦٪ من إجمالى الأبقار المستهدف، و٤٠٪ من إجمالي الأغنام المستهدفة للحملة.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أنه بلغ عدد الأبقار المحصنة خلال الأسبوع الأول ٩٥٣١ رأس من إجمالي  ٣٥٣٧٢ من الأبقار، بينما بلغ عدد الأغنام والماعز المحصنة ١٣٦١٦ رأس من إجمالي ٣٣٩٥٦ من الأغنام والماعز على مستوى مراكز وقرى المحافظة. 


ومن الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات التابعة تنفذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام من خلال ١٥٤ لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة وبمشاركة ٤٣ طبيبًا، كما تم تنفيذ ١١٦ ندوة وتوعويات إرشادية لمربى الحيوانات للتعريف بضرورة التحصين والترقيم وسبل الوقاية من الأمراض المستوطنة..

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