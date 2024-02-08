بتكلفة 11 مليون جنيه.. البدء في أعمال إنشاءات مدرسة الشعراوي في الزينية بالأقصر

أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمدينة الزينية تتضمن عدة مشروعات قومية و خدمية تستهدف التيسير على المواطنين وتقديم الحياة اللائقة لهم وجارى العمل على تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.

فبالنسبة لمشروعات قطاع الطرق جارى العمل لتوسعة ورصف طريق ترعة الزينية بداية من الصيادين وحتي كوبرى السيد عبد الحق بطول 1.5 كيلو متر، وتوسعة ورصف طريق شق الساقية بقرية الزينية بحرى بطول 500 متر، وتوسعة ورصف طريق طراد النيل ( الأقصر- العشي ) بطول 3 كيلو مترات، وتوسعة ورصف طريق غزالي مدخل قرية الصعايدة بطول 400 متر، وتوسعة شارع مدخل الزينية من أسفل المحور وحتي ميدان الصيادين ليصبح عرض الشارع من الجهة الشرقية 12 متر تقريبا، ومن الجهة الغربية 11 مترا وتجديد البلدورات ورصف الجزء المضاف للشارع، و ترميم قطاعات الطريق الجانبي للسكة الحديد من طريق ال 60 وحتى كوبرى العشي بطول 4 كيلو مترات، وذلك بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وأضاف الهوارى أن مشروعات قطاع الكهرباء الجارى تنفيذها على مستوى قرى مركز ومدينة الزينية تتضمن أقامة عدد 20 عمود مسلوب بمشتملاتهم لإنارة مدخل الزينية ضمن أعمال التطوير، وعدد 10 عمود كهرباء منازل بمشتملاتهم.

أما عن مشروعات قطاع التعليم تم البدء في أعمال إنشاءات مدرسة الشعراوي بتكلفة 11 مليون تقريباً لتضم 26 فصلاً لطلاب رياض الأطفال و التعليم الأساسى، و أيضاً جارى العمل فى إنشاءات معهد شهداء آلـ بدوى بالزينية بحرى الأزهرى فتيات ومن المقرر أن يتكون من أرضى و4 طوابق لطالبات التعليم الأساسى والثانوى وهو تبرع من المواطن عبد الحكيم بدوى على مساحة 9 قيراط.

وعن مشروعات الصرف الصحى أوضح الهوارى، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تتضمن أعمال ضم محطة رفع الزينية قبلي ومحطة رفع الزينية بحري ومحطة رفع الصعايدة ومحطة رفع العشي بمحطة الشعراوي بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه.