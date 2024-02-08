آخرهم تشافي.. أشهر 5 أساطير كرة القدم فشلوا في تدريب أنديتهم

يقضي المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أيامه الأخيرة داخل أسوار نادي برشلونة الإسباني، بعد قراره بمغادرة البارسا بنهاية الموسم الحالي.

وقرر تشافي قبل أيام قليلة، مغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب سوء أداء الفريق في المسابقات المحلية والأوروبية هذا الموسم.

وتعرض أسطورة برشلونة لانتقادات قاسية مؤخرًا، وذلك بوجه خاص حيث أنه يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين، ولكنه لم ينجح في إعادة النادي الكتالوني إلى مستواه المعتاد.

ورغم حصول تشافي على لقبي بطولتي الدوري والسوبر الإسباني خلال الموسم الماضي، إلا أن البعض يرى أنه لم ينجح في إتمام المهمة.

ونقدم في هذه التقرير، أبرز الأساطير الذين لم ينجحوا في تدريب فرقهم على مدى السنوات الأخيرة.

جاتوزو

فشل الإيطالي جينارو جاتوزو، الأسطورة السابقة لنادي ميلان في قيادة فريق "الروسونيري"على غرار تشافي، نحو استعادة المجد والعودة إلى مكانتهم الماضية.

تولى جاتوزو تدريب فريق ميلان في عام 2017، وغادر بعد مرور عامين فقط، ثم قاد العديد من الأندية قبل أن يستقر مع فريق مارسيليا الفرنسي.

جاتوزو

فرانك لامبارد

فشل النجم الإنجليزي المعتزل فرانك لامبارد، في قيادة فريقه تشيلسي اللندني في الجانب خلال فترتي مكتملتين.

وتولى لامبارد المهمة لأول مرة في عام 2019، وتمت إقالته بعد عامين فقط، ثم عاد كمدرب مؤقت لمدة شهرين، خلال الموسم الماضي ولكنه فشل مرة أخرى وغادر.

فرانك لامبارد

سولشاير

سار المدرب النرويجي سولشاير على درب لامبارد، عندما تولى قيادة مانشستر يونايتد من أجل استعادة الأمجاد، لكنه فشل في تحقيق ذلك.

وقام سولشاير بتولي قيادة "الشياطين الحمر" من عام 2018 حتى عام 2021، ولكنه لم ينجح في إعادة فريق مان يونايتد إلى الطريق الصحيح على الرغم من البداية المبهرة التي حققها مع الفريق في ذلك الوقت.

سولشاير

أندريا بيرلو

يُعتبر أندريا بيرلو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ يوفنتوس، واتجه بعد انتهاء مسيرته كلاعب، إلى عالم التدريب من خلال "بيانكونيري".

وتسلم أندريا بيرلو الإدارة الفنية لفريق يوفنتوس، في الفترة من أغسطس 2020 إلى مايو 2021، حيث قدم أداءً سيئًا للغاية مما أدى إلى إقالته بعد ذلك.

أندريا بيرلو

تييري هنري

انضم الفرنسي تييري هنري زميل تشافي مع برشلونة ضمن قائمة الأساطير، الذين فشلوا في قيادة أنديتهم، بعد أدائه المخيب للآمال مع فريق موناكو الفرنسي.

وقاد هنري الفريق الفرنسي لمدة نصف موسم فقط من أكتوبر 2018 حتى يناير 2019، قبل أن يتم إقالته دون أن يترك أثرًا ملموسًا.