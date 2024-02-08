شوبير: كهربا مستمر مع الأهلي هذا الموسم ولن يتم إيقافه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة في الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك، والموقعه عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "بعد إعلان جدول قضايا المحكمة الرياضية الدولية حتى شهر مايو المقبل وعدم إدراج قضية محمود كهربا، فإن اللاعب ليس لديه إيقاف حتى نهاية الموسم، لأنه حتى لو صدر حكم سيحتاج 60 يوما لحين صدور الحكم، وهو ليس تحت المقصلة".

وتابع: "علمت فيما بعد أن الفيفا يفضلوا أن يستمر اللاعب في مزاولة الكرة، ويبدو أن قرار كهربا سيستغرق وقتا".

وأختتم: "كهربا سيلجأ إلى المحكمة الفيدرالية حال صدور حكم ضده من المحكمة الفيدرالية وقد يستغرق الأمر الموسم المقبل بالكامل أيضا".