شبانة: نجم الزمالك يوقع لبيراميدز في السر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقيع محمود علاء، نجم دفاع نادي الزمالك لنادي بيراميدز للانتقال إليه بعد نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وأضاف شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن توقيع محمود علاء جاء في سرية تامة، كما حصل على شيك بمقدم التعاقد.

وأتم شبانة، بأن اللاعب اتخذ قراره بعد شعوره بتجاهل مسئولي نادي الزمالك له، وعدم فتح باب التفاوض معه لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

شبانة: الأهلى يصرف مكافآت الأجانب بالعملة المحلية:

كشف الإعلامي محمد شبانة اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين الأجانب بالفريق بالعملة المحلية، في ظل أزمة توفير العملة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، إن إدارة الأهلي تتجه إلى ذلك خصوصًا أنا مرتبات الأجانب شهريًا تصل إلى لأكثر من ٧٠٠ ألف دولار شهريًا بجانب مخصصات الأجانب باللعبات الأخرى، وأن ذلك يسري على المكافآت وليس المرتبات.

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