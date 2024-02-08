بيطري الأقصر: لجنة لبحث معوقات تشغيل مجزر القرنة

أكد الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الإسكان وإدارة شئون البيئة ومشروع الدعم الفنى تعمل على بحث أهم المعوقات أمام تشغيل مجزر القرنة، وسبل حلها وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية والقانونية، لإنهاء كافة أعمال التجهيز وأدخال المعدات اللازمة لبدء التشغيل.

ومن الجدير بالذكر أن مجزر القرنة يتضمن عدد 2 مدخل لإدخال الحيوانات، وعدد 2 كورانتينة بطاقة كل واحدة 40 حيوانًا كبيرًا وصالتين للذبح واحدة للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة، وغرفتين للتبريد وغرفتين للمحرقة، مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من ملحقات المجزر فى إنشاء وحدة للاستفادة من الجلود وبعض المخلفات الحيوانية لإعادة تدويرها، ومن المقرر أن يخدم المجزر كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر وبعض المناطق بمحافظة قنا.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية بالمحافظات ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية لمديرية الطب البيطرى بالانتهاء من بحث آليات إنهاء أعمال مشروع تجهيز وتشغيل مجزر القرنة وإنشاء مركز للخدمات الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني بمحافظة الأقصر والمنفذ بالشراكة بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية على مساحة 3.5 فدان بطاقة استيعابية 400 رأس/ لليوم.