كولر يمنح ديانج راحة اليوم.. وينتظم في التدريبات غدًا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج لاعب الفريق راحة اليوم من ‏التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏للاعبين أمس.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

شبانة: الأهلى يصرف مكافآت الأجانب بالعملة المحلية

كشف الإعلامي محمد شبانة اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين الأجانب بالفريق بالعملة المحلية، في ظل أزمة توفير العملة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي تتجه الى ذلك خاصة وانا مرتبات الأجانب شهريا تصل إلى لأكثر من ٧٠٠ ألف دولار شهريا بجانب مخصصات الاجانب باللعبات الاخرى وان ذلك يسرى على المكافآت وليس المرتبات.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين أمس على ملعب مختار التتش.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.

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