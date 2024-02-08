علاء فكرى: مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار «جيدة».. ونجاحها يتطلب تقديم حوافز لتشجيع المطورين

أكد المهندس علاء فكرى نائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين على دعم المطورين لجميع جهود الدولة لإنجاح ملف تصدير العقار وزيادة حصيلة الموارد الدولارية ودعم استقرار العملة المحلية.

واعتبر أن المبادرة الحكومية المقترحة لبيع العقار بالدولار تمثل أحد الحلول لزيادة حصيلة العملة الأجنبية مستدركا ذلك بقوله «لكنها تتطلب بنوداً وآليات تجعلها قابلة للتنفيذ وتحقق المنافع المنشودة للدولة والمطور والعميل».

وأوضح أنه وفقا للآليات المقترحة ستقوم الدولة بدفع ثمن الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية ويتم السداد بالتقسيط، مشيرًا إلى أهمية ابتكار حوافز لتشجيع المطورين على الدخول بالمبادرة.

واقترح المهندس علاء فكرى، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء أراضٍ من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء أراضٍ وهو الأمر الذى يجعله يتفادى آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال.

وأشار إلى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فى الحصول على الأراضى المناسبة ولديها رغبات حقيقية فى التوسع، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الإسراع من التنمية والتطوير ويوفر جزءاً كبيراً من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات أراضى وسيلتزم المطور بسداد الأقساط كما سيحفز ذلك المقترح عدداً كبيراً من الشركات المالكة لمحفظة من الوحدات الجاهزة فى الدخول ضمن المبادرة.

وطالب فكرى بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الأجنبية سريعًا إلى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى.