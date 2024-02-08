«كرست» تستهدف مبيعات بـ 1.3مليار جنيه خلال العام الجارى

أكد د. عبدالعزيز الجنزورى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كرست للتطوير العقاري»، أن الشركة تنفذ مشروعين تجاريين وإداريين خلال 2024 وتستهدف نسب بيع فى حدود مليار و200 مليون جنيه إلى مليار و 300 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح عبدالعزيز، أن شركة كرست للتطوير العقارى ترى أن عام 2024 هو عام جيد للاستثمار فى القطاع العقارى، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا من العملاء على الأعمال التى تنفذها الشركة وذلك بسبب التخوف من تضخم الأسعار.

وشدد عبدالعزيز، على أن الاستثمار فى العقار هو الاستثمار الآمن والرابح رغم زيادة أسعار مواد البناء، معتبرا أن الاستثمار العقارى يعد أفضل أنواع الاستثمار للحفاظ على الأموال.

وعن ارتفاع تكلفة مدخلات البناء لفت إلى أن الشركة لديها إدارة مخاطر تعمل على تقييم الأسعار وارتفاعها، فبالنسبة لأسعار الحديد والتخوف من الزيادات المفاجئة تقوم بحساب نسبته فى المشروع بالكامل ويتم تخزينه حتى لا يتأثر المشروع بارتفاع الأسعار.

وحول السياسية البيعية لشركة كرست خلال الفترة القادمة، قال مؤسس الشركة، إن الشركة تضع فى اعتبارها خلال الفترة المقبلة تصدير العقار المصرى للخارج والتسويق لمشاريع الشركة خلال الستة أشهر المقبلة من خلال الدخول فى معارض فى الدول العربية كالسعودية والكويت وقطر والإمارات، مضيفا أن الشركة تعمل على إنتاج عقار فنى حديث فيه كل المقومات التى يطلبها العميل مثل التوفير فى الطاقة والمياه وبالتالى فإن التصميم الإنشائى والمعمارى والمبانى الذكية تدخل فى الاعتبار فى تنفيذ المشاريع القادمة للشركة.